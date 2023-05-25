Libya Başkanlık Konseyi, ulusal uzlaşının başarısı için Arap Birliğinden destek istedi

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Arap Birliğinden ülkesindeki ulusal uzlaşıya destek vermeleri talebinde bulundu.

Mısır'ı ziyaret eden Lafi, Kahire'deki Arap Birliği merkezinde Genel Sekreter Ahmed Ebul Gayt ile bir araya geldi.

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Libya'daki siyasi durumun ele alındığı görüşmede, Ebul Gayt'ın Başkanlık Konseyinin seçimlere ulaşmak üzere barışçıl yolu açan ulusal uzlaşı projesinin başarısındaki çabalarından övgüyle söz etti.

Lafi, "ulusal uzlaşma projesinin demokratik yola götüren tek seçenek olduğunu" vurguladı.

Başkanlık Konseyi açıklamasına göre Lafi, Konsey'in gelecek aylarda düzenlenecek kapsayıcı konferansın başarıya ulaştırma çabalarını desteklemesi konusunda Arap Ligi'nin önemli rolünü vurguladı.