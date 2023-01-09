Libya Başkanlık Konseyi, ulusal uzlaşı için hazırlık toplantıları başlattı

Libya Başkanlık Konseyince düzenlenen ulusal uzlaşı için hazırlık toplantıları, başkent Trablus'ta başladı.

Başkanlık Konseyinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 12 Ocak'a kadar sürecek toplantılara ülkedeki tarafların temsilcileri, siyasi parti liderleri, kabile başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birçok büyükelçi, diplomatik temsilcilik üyelerinin yanı sıra Arap dünyası ve bölgesel resmi kurumlar da katılıyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, açılışta yaptığı konuşmada, başında bulunduğu Konseyin ülkedeki krizin bir parçası olmadığını, tüm taraflara eşit mesafede durduğunu söyledi.

Uzlaşı ve Libya halkının arzuladığı seçimlerin icrası için anayasal temelin başarılı olması çağrısında bulunan Menfi, tüm taraflar arasında kapsamlı ulusal bir uzlaşının gerçekleşmesi hedefiyle ülkedeki tüm siyasi oluşumlara baskı yapılmasını istedi.

Afrika Birliği Misyonu Başkanı ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso da uzlaşıyı Libya için kurtuluş simidi olarak niteledi. Gakosso, ülkedeki krizin giderilmesinde rolünü yerine getirmesi için tüm Libyalı taraflara işbirliği çağrısı yaptı.

Açılışta ayrıca Afrika Birliği Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt'ın banttan konuşmaları sunuldu.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümetinin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş hükümete teslim edeceğini söylemişti.