Libya Başkanlık Konseyi, BM'nin ülkedeki seçim çıkmazını aşma yönündeki çabalarını destekliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkesindeki krizi çözmek için uzun zamandır beklenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin anayasal temelindeki sorunlarını giderme yönündeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkesindeki krizi çözmek için uzun zamandır beklenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin anayasal temelindeki sorunlarını giderme yönündeki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Menfi'nin Fransa'nın Libya Büyükelçisi Mostafa Mihraje'yi başkent Trablus'ta kabul ettiği görüşmede, ülkedeki siyasi gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Menfi, BM'nin, Libya halkının liderlerini seçme arzusunu karşılayacak 2023 seçimlerinin anayasal temelindeki sorunlarını gidermeye yönelik her türlü açık ve ayrıntılı çabalarını desteklediğini ifade etti.

Fransa'nın Libya Büyükelçisi Mihraje görüşmede Menfi'ye Washington'da BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily ile yapılan görüşmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Libya'nın durumuyla ilgili toplantının ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Libya brifinginde konuşan BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, Libya'da Temsilciler Meclisinin (TM), Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğine ilişkin girişiminin temel sorunları çözmek için yeterli olmadığını söylemişti.

Bathily, Anayasa Beyannamesi'ndeki değişikliğin ülkedeki siyasi kesim ile toplum nezdinde tartışmaya yol açtığına işaret etmişti.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor.

Değişiklik, cumhurbaşkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın 3 bölgesi arasında eşit belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

TM Başkanı Akile Salih, 6 Şubat'ta ülkenin geçici anayasası hükmündeki "Anayasa Beyannamesi" üzerinde değişiklik yapılarak seçime gidilmesi teklifinde bulunmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi", ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.