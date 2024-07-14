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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ın da katıldığı bir görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti. Görüşmede, askeri konular da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konular ele alındı. Gürak, Menfi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı kabul etti.

Başkent Trablus'taki Başkanlık Konseyi Başkanlığı makamında gerçekleşen görüşmeye, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad da katıldı.

Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta askeri konular olmak üzere iki ülke açısından ortak öneme sahip konular ele alındı.

Görüşmede Gürak, Menfi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletti.

Genelkurmay Başkanı Gürak, Menfi ile görüşmesinden önce Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüşmüş, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini de ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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