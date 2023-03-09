Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Fransız ve Rus yetkililerle seçimler konusunu görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Fransız ve Rus yetkililerle ülkesinde bu yıl yapılması hedeflenen seçimler konusunu görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Fransız ve Rus yetkililerle ülkesinde bu yıl yapılması hedeflenen seçimler konusunu görüştü.

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, Fransa'nın Libya Özel Temsilcisi Paul Soler'i kabul etti. Başkent Trablus'ta gerçekleşen görüşmeye, Fransa'nın Libya Büyükelçisi Mostafa Mihraje de katıldı.

Görüşmede,Libya'daki siyasi durum ele alındı.

Menfi görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerden, Fransa'nın Libya'da istikrarın ve ateşkes sağlanması için Başkanlık Konseyi'ni destekleme çabalarından ve 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarına ev sahipliği yapmasından övgüyle söz etti.

Başkanlık Konseyinden yapılan diğer bir açıklamada da Menfi'nin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'le bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda gerçekleştiği aktarılan açıklamada, görüşmenin tarihine dair bilgi verilmedi.

Menfi ve Vershinin'in Libya'daki siyasi gelişmeleri ele aldığı vurgulanan açıklamada, ülkedeki başkanlık ve genel seçimlerin bu yıl içinde yapılmasının desteklenmesi çabalarının konuşulduğu kaydedildi.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyinde Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.