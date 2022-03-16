Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, 18 büyükelçiyle BM girişimini destekleme yollarını görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 18 ülkenin büyükelçisiyle Libya'daki krizi bitirmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimini destekleme yollarını ele aldı.

Konsey Sözcüsü Necva Vehibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menfi'nin, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Libya konulu Berlin Konferanslarını destekleyen 18 ülkenin büyükelçisiyle başkent Trablus'ta bir araya geldiğini belirtti.

Bu ülkelerin, Türkiye, ABD, İngiltere, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Tunus, Fas, Cezayir, İtalya, Yunanistan, Almanya, Kongo, İspanya, Fransa, Malta, Rusya ve Hollanda olduğunu aktaran Vehibe, görüşmelere ayrıca BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Avrupa Birliği Libya Delegasyonu Başkanı Jose Antonio Sabadell'in online olarak katıldığını söyledi.

Vehibe, görüşmelerde, Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek için Williams'ın girişimini destekleme yollarının ele alındığını kaydetti.

BM Temsilcisi Williams, 4 Mart'ta, Libya'yı seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyine altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Williams'ın girişimi, 15 Mart'tan itibaren 14 gün içinde oluşturulacak 12 üyeli komitenin, Libya'yı en kısa sürede seçimlere götürmesini öngörüyor.

BM girişimi, Libya Yüksek Devlet Konseyi ve Abdülhamid ed-Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümetinin yanı sıra TM'nin destekleriyle kurulan yeni hükümetin Başbakanı Fethi Başağa, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği tarafından memnuniyetle karşılanırken, TM Başkanı Akile Salih, söz konusu girişimi desteklemedi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı yeni başbakan olarak seçti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.