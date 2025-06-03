Libya Başbakanı Yeni Siyasi İnisiyatif Duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki siyasi çıkmazı sona erdirmek amacıyla üç aşamadan oluşan yeni bir siyasi inisiyatif başlatacaklarını duyurdu.

Başbakan Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun başkent Trablus'taki 2025 yılı ikinci olağan toplantısına başkanlık etti.

Dibeybe, buradaki konuşmasında, "Siyasi çıkmazdan kurtulmak için önümüzdeki günlerde üç aşamadan oluşan bir siyasi inisiyatif açıklayacağım." dedi.

Söz konusu planın ilk adımının liyakat esasına dayalı şekilde hükümetin yeniden yapılandırılması olacağını söyleyen Dibeybe, ikinci adımın halkın katılımını esas alan, vatandaşların sorularına şeffaf biçimde yanıt verilmesini hedefleyen "ulusal bilgi edinme projesi" olacağını belirtti.

Dibeybe, üçüncü adımda ise seçimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için gerçekçi bir mekanizma oluşturulacağını, bunun da paralel hükümet iddiasını ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.

Trablus'ta son dönemde yaşanan çatışmalara atıfla Dibeybe, "Hukuk dışı bir gruba karşı hassas ve kontrollü bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdik. Uluslararası toplumdan da bu adımlarımıza destek geldi." ifadelerini kullandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.