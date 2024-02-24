Libya Başbakanı Sudan'da Barış ve İstikrar İçin Görüş Ayrılıklarının Giderilmesini İstedi
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüşerek, Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini belirtti. Dibeybe ayrıca Dagalu'yu ülkesine davet etti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın da gelecek hafta Libya'ya ziyaret düzenlemesi bekleniyor.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüşmesinde " Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" belirtti.
Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, telefon görüşmesinde Muhammed Hamdan Dagalu'yu ülkesine davet etti.
Dibeybe, " Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" vurguladı.
Hükümetin açıklamasında ayrıca, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın gelecek hafta Libya'ya ziyaret düzenlemesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.