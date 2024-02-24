Libya Başbakanı Sudan'da Barış ve İstikrar İçin Görüş Ayrılıklarının Giderilmesini İstedi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüşmesinde " Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" belirtti.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, telefon görüşmesinde Muhammed Hamdan Dagalu'yu ülkesine davet etti.

Dibeybe, " Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" vurguladı.

Hükümetin açıklamasında ayrıca, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın gelecek hafta Libya'ya ziyaret düzenlemesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.