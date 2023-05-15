Libya Başbakanı ile ABD'nin Libya Özel Temsilcisi, seçim konusunu görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ile seçim sürecinin desteklenmesini ele aldı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe ile Norland, ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Leslie Ordman'ın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Dibeybe ile Norland, görüşmede, seçim sürecinin desteklenmesini ve seçimlerin en kısa sürede yapılması için hukuki ve anayasal bir metnin varlığının gerekliliğini değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler ve özellikle Sudan'daki durum ele alındı. Dibeybe ve Norland, Libya'nın, Sudan'daki taraflar arasında sükunetin sağlanması için yürütülen uluslararası çalışmalarda olumlu rol oynadığını vurguladı.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, 17 Mart'taki açıklamasında, askeri kurumları birleştirmek için görüşen Libyalı tarafları ülkedeki krizi çözecek seçimlerin gerçekleştirilmesi için güvenli ortam sağlanmasını desteklemeye çağırmıştı.