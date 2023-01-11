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Libya Başbakanı Dibeybe: "Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz"

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Libya Başbakanı Dibeybe: 'Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz'

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlardaki işbirliğinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Başbakan Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabul etti.

"Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" diyen Dibeybe, çalışma süresi boyunca olumlu işbirliğinden dolayı Menekşe'ye teşekkür etti.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

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