Libya Başbakanı Dibeybe, tüm zorluklara rağmen seçimlerin yapılması için çalışacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm zorluklara rağmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, tüm zorluklara rağmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için çalışacağını belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, başkent Trablus ve kırsalındaki kabilelerin liderleriyle Bakanlar Kurulu binasında bir araya geldi.

Hükümetin temel hedefinin, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması olduğunu vurgulayan Dibeybe, tüm zorluklara rağmen bunun için çalışacağını kaydetti.

"Silah ve komployla iktidarın ele geçirilmesine ve geçiş dönemlerine karşı olduğunu" ifade eden Dibeybe, Trablus'ta askeri yığınakların kaldırılmasının ve emniyet güçleriyle polis merkezlerinin rolünün etkinleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Trablus'taki son çatışmalar

Trablus çevresinin Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu haberlerinin ardından başkent 27 Ağustos sabahına çatışmalarla uyanmıştı.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos sabahı Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Trablus'ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda 32 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirilmişti.