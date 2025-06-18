Libya Başbakanı Dibeybe: Trablus'un Güvenliği İçişleri Bakanlığı'na Geçti

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2011 yılından bu yana ilk kez Trablus'un güvenliğinin İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğuna geçtiğini duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki güvenlik durumunu güçlendirmek amacıyla yapılan bir toplantıda yapıldı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2011'den bu yana ilk kez başkent Trablus'un güvenliğinin İçişleri Bakanlığının uhdesinde olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, İçişleri Bakanlığı binasında bir güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Dibeybe, "Bugün bir meydan okuma aşamasından güçlendirme aşamasına, kaostan devletin temellerini sağlamlaştırma aşamasına geçiyoruz ve herkes devletin egemen önlemlerine boyun eğdi." ifadelerini kullandı.

Dibeybe ayrıca "2011'den bu yana ilk kez Trablus'un güvenliği yalnız İçişleri Bakanlığı uhdesine." dedi.

???????Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 5 Haziran'da Trablus'un silahlı gruplardan temizlemesi için bir güvenlik komitesinin kurulmasına karar vermişti.

Ulusal Birlik Hükümeti de güvenlik komitesi kurulması kararının Dibeybe ile Menfi arasındaki bir anlaşmanın ardından alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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