Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus Olayları Sonrası Kanaat Önderleriyle Görüşme Turlarına Devam Ediyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki olayların ardından ülkenin çeşitli kentlerinden kanaat önderleriyle görüşme turlarını sürdürüyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin birlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik düzenlediği toplantılar çerçevesinde Zintan ve Terhune kenti kanaat önderleri ile bir araya geldiği belirtildi.

Zintan'dan gelen kanaat önderlerinin Trablus'ta düzeni sağlamak için hükümetin aldığı güvenlik önlemlerine tam destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Terhune heyetitin de, devletin otoritesinin genişletilmesinin ulusal bir öncelik olduğunu ve hükümetin aldığı güvenlik önlemlerine desteklerini sunduğu kaydedildi.

Dibeybe, olayların ateşkesle son bulmasının ardından, farklı günlerde Trablus, Misrata ve Sabrata kentlerinden kanaat önderlerinden oluşan heyetler ile toplantılar düzenlemişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi'nin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü. Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.