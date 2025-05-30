Libya Başbakanı Dibeybe, Suç Örgütleri Soruşturma Komisyonunu Destekledi

Libya Başbakanı Dibeybe, Suç Örgütleri Soruşturma Komisyonunu Destekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başsavcılığın suç örgütleri hakkında kurduğu soruşturma komisyonunu önemli bir adım olarak değerlendirdi. Trablus'taki olayların ardından alınan bu karar, devlet otoritesini tesis etme çabalarına katkı sağlayacak.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başsavcılığın suç örgütleri hakkında soruşturma komisyonu kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Başsavcılığının başkent Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"Başsavcının, suç örgütleri ve Trablus'ta son dönemde yaşananlara ilişkin şikayetleri araştırmak üzere iki komisyon kurma çabasını takdir ediyorum." ifadelerini kullanan Dibeybe, Başsavcılığın bu kararının hukukun üstünlüğü ilkesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Dibeybe, Başsavcılığın attığı adımın, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından Trablus'un Ebu Selim bölgesinde devlet otoritesinin temin edilmesi hedefiyle yürütülen operasyonu tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Libya Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylara ilişkin iki soruşturma komisyonu kurulduğu belirtilmişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Narin Güren cinayeti davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda RAMS Park'ta çalan şarkı gündem oldu
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadarmış

Trump, Çin'e karşı gemileri yaktı: 'Bay Nazik Adam' olmak buraya kadar
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor

Dananın kuyruğu yarın kopuyor! Fenerbahçe'de kader günü
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.