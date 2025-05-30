Libya Başbakanı Dibeybe, Suç Örgütleri Soruşturma Komisyonunu Destekledi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Başsavcılığın suç örgütleri hakkında soruşturma komisyonu kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya Başsavcılığının başkent Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"Başsavcının, suç örgütleri ve Trablus'ta son dönemde yaşananlara ilişkin şikayetleri araştırmak üzere iki komisyon kurma çabasını takdir ediyorum." ifadelerini kullanan Dibeybe, Başsavcılığın bu kararının hukukun üstünlüğü ilkesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Dibeybe, Başsavcılığın attığı adımın, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından Trablus'un Ebu Selim bölgesinde devlet otoritesinin temin edilmesi hedefiyle yürütülen operasyonu tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

Libya Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylara ilişkin iki soruşturma komisyonu kurulduğu belirtilmişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.