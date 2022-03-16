Libya Başbakanı Dibeybe, OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısı yaptı - Haberler

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Libya Başbakanı Dibeybe, OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısı yaptı

AA - Muhammed Semiz - Güncel
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Libya Başbakanı Dibeybe, OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısı yaptı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, uluslararası açığın kapatılmasına katkıda bulunulması için OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, uluslararası açığın kapatılmasına katkıda bulunulması için OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısında bulundu.

Dibeybe sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) kısa vadede üretim oranlarını artırmak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Dibeybe açıklamasında, "uluslararası açığın kapatılmasına katkı sağlanması ve enerji kriziyle yüzleşilmesi için" OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısı yaptı.

NOC'dan 7 Mart'ta yapılan açıklamada da, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin 3 günlük kesintinin ardından tekrar başladığı kaydedilmişti.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

Dibeybe, Petrol, Libya, Opec, Güncel, Haberler

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