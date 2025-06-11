Libya Başbakanı Dibeybe, Mağrib Direniş Konvoyu'na Destek Veriyor

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Gazze'ye doğru ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu'nu ülkesinde coşkuyla karşılayan halkıyla gurur duyduğunu belirtti. Konvoy, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'dan gelen yaklaşık 2 bin aktivist ile Libya'ya ulaşarak dayanışma örneği sergiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mağrib Direniş Konvoyu'nun ülkesi vatandaşları tarafından karşılanması ve desteklenmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Dibeybe sosyal medya hesabından, Gazze'ye doğru ilerleyen ve şu an ülkesinde bulunan konvoyla ilgili açıklama yaptı.

Dibeybe açıklamasında, "Cezayir ardından Tunus'ta başlayıp ülkemize ulaşan bu kardeşçe insani girişim; Direniş Konvoyu'nu bağrına basan ve onları karşılayan halkımla gurur duyuyorum. Libya halkı, abluka ve saldırılar karşısında Gazze halkına destek mesajları taşıyarak, dayanışma ve sadakat konusunda yeni bir örnek oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Mağrip Direniş Konvoyu Libya'da

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Konvoy dün Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Bu sabah Zaviye kentinden ayrılan konvoyu başkent Trablus ve Tacura kentine çok sayıda Libyalı coşkuyla karşılamıştı.

Mağrib Direniş Konvoyu Libya'daki bir sonraki durağı Misrata kentine doğru ilerliyor.

Konvoy Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de dahil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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