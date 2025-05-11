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Libya Başbakanı Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile görüştü.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Halifi'nin Dibeybe'ye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Libya halkına selam ve iyi dileklerini içeren sözlü mesajını ilettiği aktarıldı.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle yatırım, altyapı projeleri ve ulaştırma alanlarında ikili işbirliğinin artırılması konularının ele alındığı kaydedildi.

Halifi, Libya ziyareti çerçevesinde Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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