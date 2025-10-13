Libya Başbakanı Dibeybe: "Gazze'de savaşı sonlandıran anlaşmanın imzalanmasından memnunuz"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Gazze'de savaşın son bulmasına yönelik imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dibeybe, Gazze'de varılan ateşkeste arabulucu ülkelerin liderlerinin Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzalamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Libya Başbakanı, açıklamasında, "Gazze'deki savaşın sonlandırılması anlaşmasının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Filistin halkının son iki yıldır yaşadığı acıların son bulması ve bölgede istikrarın sağlanması için önemli bir adım olduğunu aktaran Dibeybe, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın yapıcı rolünü, Mısır, Katar ve Türkiye'deki kardeşlerimizin müzakerelerin kolaylaştırılması ve bu anlaşmanın sağlanmasına katkı sağlayan verimli arabuluculuk çabalarını takdir ediyoruz."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.