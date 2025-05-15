Libya Başbakanı Dibeybe: Devlet Kurumlarını İnşa Etmek Kolay Değil

Libya Başbakanı Dibeybe: Devlet Kurumlarını İnşa Etmek Kolay Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki olayları değerlendirdi ve devlet kurumlarının inşa edilmesinin zor olduğunu vurguladı. Çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Dibeybe, güvenlik operasyonlarının organize şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "devlet kurumlarını inşa etmemenin ve on yılı aşkın süredir biriken organize suçları durdurmanın kolay bir yol olmadığını" belirtti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, başkent Trablus'taki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Devlet kurumlarını inşa etmek ve on yılı aşkın bir süredir biriken organize suçları durdurmak kolay bir yol değildir." ifadelerini kullanan Dibeybe, olayların başladığı ilk gün güvenlik operasyonunun herhangi bir çatışma yaşanmadan organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Dibeybe, Trablus'ta olayların başladığı ilk güne ve bölgeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ebu Selim'de yaptıklarımız, hukukun ötesine geçen ve ciddi insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen bir oluşumu sona erdirmek için gerekli bir adımdı. Operasyonun tamamlanmasının ardından ertesi gün başkent, güvenlik operasyonuyla ilgisi olmayan talihsiz askeri olaylara sahne olmuş ve bu olaylar istikrarın korunması amacıyla yetkili makamlar tarafından sorumlu bir şekilde ele alınmıştır."

Önümüzdeki günlerde yapacağı bir konuşmada gerçekleri olduğu gibi anlatacağını kaydeden Dibeybe, "Devlet inşası süreci devam etmektedir ve Libyalıların adalet ve güvenlik hayali boynumuzda taşıdığımız bir ahittir." ifadelerini kullandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer

Onu durdurabilen yok! Terim yine kazandı, hem de 3 golle
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.