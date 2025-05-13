ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'nin 'Demirtaş' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

Bahçeli'nin "Demirtaş" talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın

Libya Başbakanı Dibeybe'den Trablus'taki Güvenlik Başarısına Övgü

Libya Başbakanı Dibeybe'den Trablus'taki Güvenlik Başarısına Övgü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki ordu ve polis teşkilatının güvenliği sağlama konusundaki başarısını kutladı. Dibeybe, düzenli kurumların vatanı koruma kabiliyeti olduğunu belirtti ve düzensiz gruplara karşı kararlı adımlar atıldığını vurguladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatı mensuplarının başkent Trablus'ta yaşanan olaylarda "devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısını" kutladı.

Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından, Trablus'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Trablus'ta güvenliğin sağlanmasında ordu ve polisin rolünden övgüyle bahseden Dibeybe, "İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla tüm ordu ve polis teşkilatı mensuplarını başkentte güvenliğin arttırılması ve devlet otoritesinin tesis edilmesinde gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle çatışmaya giren milis grupları "düzensiz gruplar" olarak niteleyen Dibeybe, şunları kaydetti:

"Bugün elde edilen başarı, düzenli kurumların vatanı koruma ve vatandaşların onurunu muhafaza etme kabiliyetine sahip olduğunu teyit etmekte. Düzensiz grupların sona erdirilmesi ve Libya'da devlet kurumları dışında bir merci ve kanun dışında bir otorite olmadığı ilkesinin tesis edilmesi yönünde kararlı bir adım teşkil etmektedir."

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi, eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.