Libya Başbakanı Dibeybe'den iktidarın bölünmesi ve tekelleştirilmesine yönelik manevralara tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, iktidarı bölme ve tekelleştirme manevralarını kabul etmediklerini belirterek, tek çözümün seçimlerin yapılması olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Dibeybe başkent Trablus'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkedeki siyasi organların yıkılması çağrısıyla düzenlenen gösterilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İktidarı, kişiler, partiler ya da oluşumlar arasında bölmeye yönelik tüm manevraları reddediyoruz." diyen Dibeybe, yönetimde 8-10 sene kalanlar başta olmak üzere "herhangi bir kesim için uzatmaya hayır" sloganını benimsediklerini ifade etti.

Dibeybe, bazı kesimlerin, Libya'daki karar mekanizmasını tekellerine almak istediğini belirtti.

Hükümetin belirli bir sürede iktidarı devraldığını söyleyen Dibeybe, ancak hükümetin kaos, petrol sahalarının ve limanların kapatılması ve bütçenin onaylanamaması gibi pek çok engelle karşılaştığını aktardı.

"Tek çözüm seçimlerin yapılması"

Dibeybe, "Ülkedeki tek çözüm, seçimlerin yapılması." diye konuştu.

Yasanın açık olduğuna ve herhangi bir şey gerektirmediğine dikkati çeken Dibeybe, "Kanunlar yürürlükte ve Libya halkının yürütme ve devlet başkanlığı makamını seçmesi için seçimler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Dibeybe, ancak yönetimin tek bir taraf, siyasi bir kesim, bir parti, bir güç ya da bir şehirden sağlanamayacağını kaydetti.

Ne kendileri ne de başka bir taraf için "uzatma olmamalı" diyen tarafın ilk kendileri olduğunu belirten Dibeybe, ayrıca Libya halkından kendilerini ifade etmeleri için dışarı çıkmalarını isteyenin de ilk kendileri olduğunu ve bunun da gerçekleştiğini kaydetti.

Dibeybe, vatandaşları korkutarak, ateş açarak, binaları yakarak veya kurumlara saldırarak kurumların ve şehirlerin gergin bir atmosfere sokulması için belirli gruplar tarafından düzenlenen gösterilerin istismar edilmemesi çağrısında bulundu.

Dibeybe, Twitter hesabından 2 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, "Ülkenin tamamında yapılan gösterileri destekliyorum. Hükümet başta olmak üzere ülkedeki bütün oluşumların gitmesi gerekiyor. Ancak bu sadece seçimler yoluyla gerçekleşebilir. Libya halkı, seçimlerin yapılması ile hükümetin bütçesini engelleyen ve halkın geçim sıkıntısını daha da artıran petrol sahalarını kapatanların kim olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Libya'da protestolar

Libyalı protestocular, 1 Temmuz'da başkent Trablus, Tobruk, Sirte ve Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde eylemlere başladı.

Bingazi'de kentin bazı caddelerinde bulunan küçük dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi binasını basan eylemciler, binanın girişini yaktı.

Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin yanı sıra yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi isteklerde bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz'da Libya'nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu.