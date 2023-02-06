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Libya Başbakanı Dibeybe'den depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Libya Başbakanı Dibeybe'den depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölge ülkelerinin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölge ülkelerinin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Dibeybe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye, Suriye ve Lübnan ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Depremden etkilenenlerin sağlık ve güvenliği için duacı olduklarını kaydeden Dibeybe, "Türkiye, Suriye ve Lübnan'daki kardeşlerimize taziyelerimi sunuyorum; ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Halen enkaz altındakilerin de sağlıkla kurtulmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini sunduğunu aktardı.

Menguş, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Haberi alır almaz, yıkıcı deprem felaketiyle karşı karşıya kalan Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek için kardeşim Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradım. En derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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