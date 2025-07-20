Libya Başbakanı Dibeybe: 'Adalet Milislere İndirgenemez'

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, adalet sisteminin milis güçlere indirgenemeyeceğini ve kimsenin yasalar ve devletten üstte olmadığını söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe, başkent Trablus'ta Adalet Bakanlığı ve Adli Polis Teşkilatı yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşma yaptı.

Adli makamların dışında hiçbir gücün hapis, af ve ya sorgu gibi uygulama yapamayacağını vurgulayan Dibeybe şunları kaydetti:

"Bir zamanlar birileri kendi konumunun hesap vermekten muaf olduğunu düşünüyordu. Hiç kimse yasaların üstünde değildir. ve hiç kimse devletten büyük değildir. Hukukun dışında hiçbir birim hapis, af veya sorgu kararı veremez."

Dibeybe, son dönemde attıkları adımlarla cezaevlerinin Adalet Bakanlığının kontrolüne girmesi konusunda önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

"Adalet milislere indirgenemez, aksine adalet entegre bir sistemdir. Bugünden sonra silahla veya mensubiyet nedeniyle (milis bir gruba mensup olduğu için) hiçbir suçlu himaye edilmeyecek." diyen Dibeybe, her sanığın sağlıklı bir şekilde yargılanma ve masumiyeti kanıtlanırsa serbest kalma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Adaletin yalnız bir slogandan ibaret olmadığını ve pratik yönünün olduğunu aktaran Dibeybe, "Bir vatandaş yargılanmadan 10 yılını hapiste geçirdi! Bu kabul edilemez. Adli Polis Teşkilatının ıslah edilmesi ulusal bir projedir ve asla geri adım atmayacağız. Devletin prestijini sağlamak için yine devletin tüm araçlarını kullanmaktan tereddüt etmeyeceğiz. Bu geçici bir kampanya değildir, hukuk devletini kurmak için istikrarlı bir yoldur. Net bir şekilde duyuruyoruz girişimimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan eski Adli Polis Teşkilatı Komutanı Usame Necim'e işaret eden Dibeybe şunları kaydetti:

"Bazı cezaevleri tecavüz, cinayet ve işkence ile suçlanan kişiler tarafından yönetiliyor. Evlatlarımızın suçluların kontrolü altında hapsedilmesini kabul etmiyoruz."

Mayıs ayı ortasında hükümet güçleri ile Trablus'taki çeşitli milis gruplar arasında çatışmalar yaşanmış ve ardından ateşkes sağlanmıştı.

Necim UCM tarafından aranıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından "zorla kaybetme, işkence, tecavüz ve insan hakları ihlalleri" gibi suçlamalar nedeniyle hakkında arama kararı olan Libya Adli Polis Teşkilatı Komutanı Usame Necim'i İtalyan polisi 22 Ocak'ta Torino kentinde gözaltına almıştı.

Necim, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra İtalyan makamları tarafından serbest bırakılmış ve uçakla Libya'ya gönderilmişti.

Başkent Trablus'taki milis güçlerden Rada'ya yakınlığıyla bilinen Necim, ilerleyen süreçte Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Adli Polis Teşkilatı Komutanlığı görevinden alınmıştı.

Libya Başsavcılığı, 9 Temmuz'da eski Adli Polis Teşkilatı Komutanı Usame Necim hakkında kamu davası açıldığını duyurmuştu.