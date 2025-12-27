Haberler

Uçağı düşen Libya askeri heyetinin naaşları Trablus Uluslararası Havalimanına ulaştı

Güncelleme:
Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin naaşları Trablus Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Törende Libya'nın üst düzey yetkilileri yer aldı.

Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyetinin naaşlarının Libya'ya ulaşmasının ardından Trablus Uluslararası Havaalanında tören düzenlendi.

Törene Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve çok sayıda Libyalı askeri ve sivil yetkili katıldı.

Libya Savunma Bakanlığı, havaalanındaki törenin ardından Bakanlıkta da askeri tören yapılacağını duyurmuştu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

