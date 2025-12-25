Libya Kriminal Dairesi Başkanı Aşur Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur ve beraberindeki heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, soruşturmada görevli Cumhuriyet başsavcı vekili ile Cumhuriyet savcıları tarafından Libya heyetine soruşturmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"İki ülkenin, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma isteği ve iradesi teyit edilmiş, mevzuatın ön gördüğü usuller çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılabileceği bildirilmiştir."