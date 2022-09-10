Libya: Almanya'daki Libya konferansı, ülkedeki siyasi çözümün desteklendiğini gösteriyor

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansın, ilgili ülkelerin Libya'da siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansın, ilgili ülkelerin Libya'da siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Menguş, Libya'da barış ve istikrarı desteklemek için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye, İtalya, ve Mısır'ın katılımıyla 8-9 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Birkaç gün önce ofisinde İtalya'nın Libya Büyükelçisiyle bir araya geldiğini ve Libya konferansının hazırlıklarını konuştuklarını aktaran Menguş, Büyükelçinin, İtalya'nın, Libya'da barış ve istikrarın korunması arzusunu dile getirdiğini kaydetti.

Menguş, Berlin'deki konferansın, Libya'yla ilgili ülkelerin siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Menguş'un, büyükelçiyle görüşmesinin öncesinde Almanya'nın Libya Özel Elçisi Christian Bock ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Bock ve Menguş'un, Libya'da siyasi sürecin hızlandırılması ve uzlaşılmış bir anayasal zemin üzerinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda müttefik kaldığı kaydedildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.