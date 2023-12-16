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Libya Açıklarında Tekne Kazası: 61 Göçmen Kayıp

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Libya açıklarında yaşanan tekne kazası neticesinde 61 düzensiz göçmenin kayıp olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Flavio Di Giacomo, Libya açıklarında yaşanan tekne kazası neticesinde 61 düzensiz göçmenin kayıp olduğunu bildirdi.

Di Giacomo, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın Zuara kentinden 86 kişiyle Akdeniz'e açılan bir göçmen teknesinin alabora olması neticesinde 61 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Di Giacomo, "Akdeniz'in orta kesiminde bu yıl 2 bin 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu dramatik sayı, ne yazık ki denizde hayat kurtarmak için yeterince çaba gösterilmediğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de olaydan kurtulan 25 kişinin Libya'nın başkenti Trablus'a götürüldüğü ifade edildi.

BM verilerine göre, Akdeniz'in orta kesiminde geçen yıl 1377 düzensiz göçmen, Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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