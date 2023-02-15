Libya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 73 Kişi Kayıp

CENEVRE, 15 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında Salı günü bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 73 göçmenin kayıp olduğunu ve öldüklerinin tahmin edildiğini açıkladı.

CENEVRE, 15 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında Salı günü bir göçmen teknesinin batması sonucu en az 73 göçmenin kayıp olduğunu ve öldüklerinin tahmin edildiğini açıkladı.

Göç örgütünden bugün yapılan açıklamaya göre yaklaşık 80 kişiyi taşıyan tekne 14 Şubat Salı günü Qasr Alkayar'dan Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmıştı.

IOM, son derece zor koşullarda yüzerek Libya kıyılarına geri dönen 7 kişinin hayatta olduğunu ve şu anda bir hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Öte yandan Libya Kızılayı ile yerel polis şimdiye kadar 11 kişinin cenazesine ulaşabildi.

IOM, yaşanan bu son trajediyle birlikte orta Akdeniz rotasında bu yıl ölenlerin sayısının toplamda 130'u aştığını vurguladı.

IOM Kayıp Göçmen Projesi tarafından 2022'de 1.450'den fazla ölüm kaydedilmişti.