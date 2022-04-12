Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü - Haberler

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Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi öldü

Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Libya'nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğünün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, batan botta en az 20 kişinin olduğu ve 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan 2 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

IOM, 2022 yılının başından bu yana Orta Akdeniz'i geçmeye çalışırken en az 475 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Uluslararası Göç Örgütü, Twitter, Medya, Libya, Güncel, Haberler

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