Libya, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

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Libya, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu belirterek, bu durumu uluslararası güvenliği tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Libya Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin artmasına neden olabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Libya, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısından derin endişe duyduğunu belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısı "bölgede ve dünyada güvenliği ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi.

"Libya Dışişleri Bakanlığı, bugün şafak vakti İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerini hedef alan hava saldırıları konusunda derin endişe duyduğunu dile getiriyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, daha fazla gerginliğe ve askeri tırmanışa yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Libya'nın ayrıca, uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurguladığı ve anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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