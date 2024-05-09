Libya, 58 Mısırlı düzensiz göçmeni sınır dışı etti
Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 58 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu. Aralarında çocukların, kadınların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu göçmenler ülkelerine gönderildi.
Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, 58 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, ülkelerine sınır dışı edilen Mısırlı düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.
Aralarında çocukların, kadınların ve Hepatit C virüsü taşıyanların da bulunduğu 58 Mısırlı düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği belirtildi.
Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.