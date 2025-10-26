Haberler

Libya, 49 Sudanlı Göçmeni Kurtardı

Güncelleme:
Libya Sahil Güvenlik Teşkilatı, Trablus'un batısında boğulmak üzere olan 49 Sudanlı göçmeni kurtardı. Göçmenlerin teknesi arızalandıktan sonra mahsur kaldı ve El-Şaab limanına getirildi. BM'ye göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 240.000'den fazla Sudanlı mülteci Libya’ya sığındı.

TRABLUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Libya Sahil Güvenlik Teşkilatı, başkent Trablus'un yaklaşık 120 kilometre batısındaki Zuvara açıklarında boğulmak üzere olan 49 Sudanlı göçmeni kurtardığını duyurdu.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Sahil Güvenlik Genel Müdürlüğü cuma günü resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, göçmenlerin teknesi arızalandıktan sonra mahsur kaldığını ve Trablus'taki El-Şaab limanına getirildiklerini belirtti.

Açıklamada, "Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadesi yer alırken, ayrıntıya yer verilmedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar sonucunda 240.000'den fazla Sudanlı mülteci Libya'ya sığındı. Çatışmalar on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden olmasına neden oldu.

UNHCR, eylül ayında çoğunluğu Sudanlı 74 kişiyi taşıyan bir teknenin Libya açıklarında alabora olduğunu ve sadece 13 kişinin hayatta kaldığını bildirmişti.

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için önemli bir transit nokta haline geldi. Yıllardır süren siyasi bölünme ve güvensizlik ortamında gelişen insan kaçakçılığı ağları, göçmenleri sömürü, gözaltı ve ölümcül deniz yolculukları riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
