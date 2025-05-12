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Libya, 175 Düzensiz Göçmeni Çad'a Gönderdi

Libya, 175 Düzensiz Göçmeni Çad'a Gönderdi
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Libya makamları, Çad'ın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 175 düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdi. Libya'daki düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Libya makamları Çad'ın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde 175 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bureydia, Libya'ya yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenin ilgili işlemler yapıldıktan sonra ülkelerine gönderilmek üzere Mitiga Uluslararası Havalimanına uğurlandığını kaydetti.

Çad'ın Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Beşir Abbud da Libya Düzensiz Göçmenleri Geri Gönderme Merkezlerinde bekletilen Çadlı düzensiz göçmenlerin hava yoluyla ülkelerine gönderdiklerini belirtti.

Çad vatandaşı tüm düzensiz göçmenler ülkelerine dönene kadar sınır dışı işlemlerinin süreceğini kaydeden Abbud, "Çadlı 175 göçmen Mitiga Uluslararası Havalimanından Çad'ın başkenti Encemine'deki Uluslararası Hasan Camus Havalimanına gönderildi. (Libya'daki) Geri Gönderme Merkezlerinde bekletilen tüm Çadlı göçmenler ülkelerine dönene kadar sınır dışı işlemleri devam edecek." diye konuştu.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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