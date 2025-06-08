Liberya'nın Eski Meclis Başkanı Kundaklama Suçlamasıyla Karşı Karşıya

Liberya'nın Eski Meclis Başkanı Kundaklama Suçlamasıyla Karşı Karşıya
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Liberya'nın eski Temsilciler Meclisi Başkanı Jonathan Fonati Koffa, Aralık 2024'te meclis binasında meydana gelen yangınla ilgili kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtildi. Koffa'nın görevden alınmasına yönelik protestoların ardından gerçekleşen olayda, 5 milletvekiliyle birlikte yargılanacak.

Liberya'nın eski Temsilciler Meclisi Başkanı Jonathan Fonati Koffa'ya, Aralık 2024'te parlamento binasının ortak oturum salonunda çıkan yangınla bağlantılı olarak kundaklama suçlaması yöneltildi.

Liberya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2024'teki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Koffa'nın olayda "stratejik şekilde yer aldığına dair güvenilir bağlantılar" tespit edildiği belirtildi.

Koffa ile birlikte 5 milletvekilinin daha gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişileri kundaklama, mala zarar verme, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve cinayete teşebbüsün de bulunduğu çeşitli suçlamalarla yargılanacağı kaydedildi.

Liberya'da 18 Aralık 2024'te çıkan yangında, başkent Monrovia'daki Temsilciler Meclisi'nin ana oturum salonu tamamen kullanılamaz hale gelmiş, olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı bildirilmişti.

Yangından 1 gün önce Koffa'nın görevden alınmasına yönelik planlar nedeniyle Monrovia'da protestolar düzenlenmiş ve aralarında eski Devlet Başkanı George Weah'ın bir danışmanının da bulunduğu bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasında Temsilciler Meclisi üyesi Frank Saah Foko da yer almış, Foko'nun sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "Eğer meclisi yakmamızı istiyorlarsa, yakarız" dediği öne sürülmüştü.

ABD'den getirilen bağımsız uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlenmişti.

Geçtiğimiz aylarda Temsilciler Meclisi'nde Koffa'ya karşı yolsuzluk, kötü yönetim ve çıkar çatışması suçlamalarıyla başlatılan azil süreci, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için başarısız olmuştu. Ancak 47 milletvekilinden oluşan bir grup, sürecin ardından kendi meclis başkanlarını seçmişti.

Yaşanan siyasi çıkmazın ardından Koffa, geçen ay Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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