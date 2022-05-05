Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah: "Ciddi bir potansiyel var. Ticaret hacmini daha fazla geliştirebiliriz"
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah: "Ciddi bir potansiyel var. Ticaret hacmini daha fazla geliştirebiliriz"
AA / Güncel