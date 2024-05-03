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Liberya'da Savaş Suçları Mahkemesi Kurulmasına Onay Verildi

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Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkesinde yaşanan iki iç çatışmanın sona ermesinden 20 yıl sonra savaş suçları mahkemesi kurulmasını onayladı. Ülkede savaş mahkemesi kurulmasının geçen ay senato tarafından oylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığına sunulan teklifi Boakai de onayladı. Boakai, ülkede barış ve uyumun hakim olması için adalet zemininin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkesinde yaşanan iki iç çatışmanın sona ermesinden 20 yıl sonra savaş suçları mahkemesi kurulmasını onayladı.

Ülkede savaş mahkemesi kurulmasının geçen ay senato tarafından oylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığına sunulan teklifi Boakai de onayladı.

Boakai, yaptığı açıklamada, ülkede barış ve uyumun hakim olması için adalet zemininin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Liberya senatosunda, geçen ay ülkede savaş suçları mahkemesi kurulması için yapılan oylamada 27 kişi lehte oy kullanırken bir kişi çekimser kalmıştı. Senatoda onaylanan teklif Boakai'ye gönderilmişti.

Ülkede 1989-1996 ve 1999-2003 dönemlerinde yaşanan iç savaşta 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası ve yerel taleplere rağmen Liberya'da, katliam, sakatlama, tecavüz ve yamyamlıkla sonuçlanan kanlı çatışmalar sırasında işlenen suçlar için henüz kimse yargılanmadı.

Ülkede kurulacak mahkemede savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve yolsuzlukların soruşturulması, faillerin yargılanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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