Liberya'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 78'e Yükseldi

Liberya'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 78'e Yükseldi
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Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkede M çiçeği virüsü vaka sayısının 78'e çıktığını duyurdu. Ocaktan bu yana 4 yeni vaka tespit edildi. M çiçeği virüsü hayvanlardan ve insanlardan bulaşabiliyor.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 78'e çıktığı bildirildi.

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (NPHIL) Genel Müdürü Dougbeh Chris Nyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 4 yeni M çiçeği vakasının görüldüğünü belirtti.

Nyan, böylece ülkede ocaktan bu yana M çiçeği virüsü vaka sayısının 78'e yükseldiğini kaydetti.

Liberya, M çiçeği virüsü ile mücadele kapsamında geçen ay Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumundan 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim almıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşı nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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