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Liberya'da 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

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Liberya'da 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Musa Dean, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liberya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ile Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun iş birliğinde başkent Monrovia'ya bağlı Topoe köyünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Dean, operasyonda 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonda Gine-Bissaulu ve Lübnanlı şüphelilerin gözaltına alındığını aktaran Dean, olaya ilişkin soruşmanın sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Monrovia Liberya Güncel Haberler

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