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Liaoyang'da Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti

Liaoyang'da Restoranda Çıkan Yangında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çin'in Liaoning eyaletindeki bir restoranda çıkan yangında 22 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

LİAOYANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentinde bir restoranda çıkan, 22 kişi yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı yangın sonrasında tesisin işletmecisi polis tarafından gözaltına alındı.

Kurtarma çalışmaları an itibarıyla sona ererken, yaralıların tedavisi için tıbbi uzmanların görevlendirildiği ve yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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