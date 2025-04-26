Liaoyang'da Hayvancılıkta Yenilikçi Yaklaşımlar
Çin'in Liaoning eyaletindeki Liaoyang kenti, hayvancılıkta katma değeri artırmak için yeni yöntemler geliştiriyor. Yerel çiftlikte yetiştirilen ördeklerle birlikte tarım endüstrisinde önemli bir gelişme yaşanıyor.
LİAOYANG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentine bağlı Liuhao kasabasında bulunan bir çiftlikte yetiştirilen ördekler, 24 Nisan 2025.
Liaoyang kenti son yıllarda geleneksel hayvancılığın katma değerini artırarak yerel tarım endüstrisini geliştirme çalışmaları yürütüyor. Kentte standartlaştırılmış hayvancılık, yem işleme, yumurta ürünleri işleme, çevrimdışı satış ve elektronik ticaret satışlarını kapsayan bir sanayi zinciri şekillenerek yerel çiftçilerin gelirlerinin artmasını sağladı. (Fotoğraf: Qi Qi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel