ÇEKİM TARİHİ: 9 Şubat 2024

1. Liaoning TV Bahar Bayramı Galası'ndan çeşitli görüntüler

2. Geleneksel Çin dövüş sanatları gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'de en çok izlenen TV programlarından biri olan Liaoning TV Bahar Bayramı Galası, geleneksel Çin kültürünü ve dövüş sanatlarını öne çıkardı. Galada düzenlenen muhteşem gösteri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)