Liaoning Eyaletindeki Restoran Yangınında 22 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Liaoyang kentinde meydana gelen yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yangın, 29 Nisan'da yerel saatle 12.25'te çıktı.
LİAOYANG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan bir restoranda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Yangın salı günü yerel saatle 12.25'te eyaletin Liaoyang kentinde meydana geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel