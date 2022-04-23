Liaoning, Çin-Laos Demiryolu Üzerindeki İlk Uluslararası Yük Treni Hizmetini Başlattı

SHENYANG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki yerel demiryolu yetkililerine göre Çin-Laos Demiryolu üzerinden geçen ilk uluslararası yük treni Cuma günü sefere başladı. Liaoning'in ilk Çin-Laos uluslararası yük treni, Cuma günü sabah 10.18'de, eyaletin merkezi Shenyang'dan Laos'un başkenti Viyentiyan'a hareket etti ve makina ve elektrikli ürünler, günlük ihtiyaçlar ve otomobil gibi ürünleri içeren 25 kırk fitlik kargo konteyneri yüklendi. Çin Demiryolları Shenyang Grubu Limited Şirketi'den Wang Xiaodong'a göre, uluslararası yük treni hizmetinin işletilmesi, Çin'in kuzeydoğusu ile ASEAN ülkeleri arasındaki demiryolu ticaretinin başladığı anlamına geliyor.

Hizmet sağlayıcılardan biri olan Chengtong Endüstriyel Yatırım Limited Şirketi'nin Başkanı Gao Zengli, sınır ötesi trenin 10 gün içinde Laos'a ulaşmasının beklendiğini, bunun da deniz taşımacılığının süresinden beş ila 10 gün daha kısa olduğunu söyledi. Gao, buna ek olarak, yeni nakliye yönteminin nakliye sırasında mal kaybını etkili bir şekilde önleyebileceğini ve pandemi ve diğer mücbir sebep faktörlerinin etkisini azaltabileceğini söyledi. 3 Aralık 2021'de faaliyete başlayan 1.000 km'den fazla uzunluktaki Çin-Laos Demiryolu Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'i Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlıyor.

Xinhua / Güncel