Li Qiang, ASEAN-Zirvesi Kapsamında Kamboçya Başbakanı ile Buluştu

Li Qiang, ASEAN-Zirvesi Kapsamında Kamboçya Başbakanı ile Buluştu
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Çin Başbakanı Li Qiang, Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN-Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sırasında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

KUALA LUMPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)-Çin- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi, 27 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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