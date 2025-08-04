LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının hayırlı olmasını diledi ve başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Duran, bugün açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının, aziz milletimizin istikbali olan evlatlarımız ve bu süreçte fedakarca emek veren öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi tebrik ediyor, yeni okullarında başarılarının devamını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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