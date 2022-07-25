LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurarak, öğrencilerin yaklaşık yüzde 95'inin tercih ettiği okullardan birine yerleştirildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. LGS tercihlerinin 4- 20 Temmuz tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Özer, öğrencilerin yerleştirme sonuçlarına 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet siteleri üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabileceklerini bildirdi.

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25- 29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1'inci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları 1- 5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel