LGS'ye girecek öğrenciler konuştu: Heyecanlı ve hazırız - Haberler

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da sınav öncesi ve sonrasında öğrencileri başarıya götürecek önerilerde bulundu.

STRES VE KAYGIYI İYİ YÖNETİN

Lgs'ye 1 milyon 250 bin öğrencinin gireceğini söyleyen Dr. Aslan, "Öğrenciler sınava yıl boyunca çok yoğun bir şekilde hazırlandı. Artık bu saatten sonra streslerini ve kaygı düzeylerini yönetmek çok önemli. Biz hep 'kaygı bulaşıcıdır' deriz o yüzden öğrencilere çevrelerinde kaygı düzeylerini artıracak kişilerle sınav hakkında konuşmamalarını öneriyorum. Ailelere de tavsiyem öğrenci sınav hakkında kendisi konuşmak istiyorsa onu dinleyelim, güven veren cümleler kuralım. Ancak sınava yönelik konuşmak istemeyen çocuğu zorlamayalım" dedi.

SON GÜN YENİ KONU ÖĞRENMEYİN

Dr. Aslan, "Öğrenci kendini iyi hissediyorsa cumartesi günü de ders çalışabilir, konu tekrarı yapabilir, soru da çözebilir. Ama kesinlikle zorlamamak gerekiyor. Ancak son gün yeni bir konu öğrenmesini tavsiye etmiyoruz. Aileler çocuklarını son gün motivasyon yemeklerine çıkarır, yeni yemekler denemesi istenir. Bunu önermiyoruz çünkü öğrencinin alışkın olmadığı bir yemek düzeninin dışına çıkmasını istemiyoruz. Cumartesi günü rutini bozmayacak şekilde geçirmesini öneriyoruz" diye konuştu.

YARIM SAAT ÖNCEDEN OKULDA OLUN

Sınavın 9.30'da başlayacağını hatırlatan Dr. Aslan, "Öğrenciler en az yarım saat önceden okulda olsun. Sınav günü yanınızda olması gereken evrakları bir gün gece önceden hazırlayın. Cumartesi günü normal saatlerine göre biraz daha erken kalkarlarsa o gece daha rahat uyuyabilirler. Kaygı duymaları çok normal önemli bir sınav. Ancak sıralama sınavı herkes için aynı şey geçerli. Sınavda stresinizi yönetin. Nefes egzersizi yapın" ifadelerini kullandı.

KENDİNİZE UYGUN LİSEYİ SEÇİN

Turlama taktiğini öneren Dr. Özge Aslan, "Sınav sözel oturumla başlayacak tabi ki bazı sorular zor olacak. Ama kolay ve orta zorlukta sorular da var. Turlama taktiğini öneriyorum. Üst üste yapamadığınız soru olduğunda moralinizi bozmayın. Derin nefes alın, bekleyin yapabileceğiniz diğer sorulara geçin. Bir soru bile sizi birçok kişinin önüne geçirecektir. Yapabileceğiniz tüm soruları görün. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak. Ardından tercih süreci başlayacak. Lise seçerken size uygun olmasına özen gösterin. Tabi ki ailelerin yönlendirmeleri olacaktır, dinleyin ama öncelikle kendinizi doğru tanıyın" dedi.

KÖSE: ÇOK ÇALIŞTIM

Etiler Bahçeşehir Koleji 8'inci sınıf öğrenci Ayhan Köse ise yaşadığı heyecan ve hazırlık sürecine yönelik şunları söyledi:

"Tabi ki heyecan var ama stresi yönetmek önemli. Çok çalıştım inşallah iyi bir sonuç alırım. Derslerimin dışında her gün 2-3 saat sınav için çalıştım. Hem konu tekrarı yaptım hem de soru çözdüm. Son aylarda ağırlıklı olarak deneme çözdüm. Son gün sınavla alakalı hiçbir şey yapmamayı düşünüyorum. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi ya da Kabataş Erkek Lisesi'ne girmeyi hedefliyorum. Şu anda herhangi bir meslek seçimi yapmadım. İlerleyen süreçte karar vereceğim" dedi.

DOĞU: HEYECAN YAPMAZSAM GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIMA İNANIYORUM

Ece Doğu da "Şaşırtıcı bir şekilde stresim yok. Nasıl olacak heyecanı var onun dışında rahatım. Matematik belirleyici olacağı için onun üstünde durdum. Konu sıkıntım yoktu genelde soru çözdüm. Heyecan yapmazsam ve ortama kolay adapte olursam güzel bir sonuç alacağıma inanıyorum. Robert Koleji ya da Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ne girmek istiyorum. Fen alanında ilerlemek istiyorum, proje yapmayı seviyorum" diye konuştu.

NİLÇEL: KONU TEKRARI VE DENEME ÇÖZEREK HAZIRLANDIM

Nisa Nilçel ise "Ufaktan heyecan var ama çok çalıştık. O kadar stres yapmadan LGS'yi deneme olarak düşünürsek güzel geçeceğine inanıyorum. Ben de günde 3-4 saat konu tekrarı ve deneme çözerek hazırlandım. Soruları hızlı okumazsan anlayarak çözersem güzel sonuç alacağımı düşünüyorum. İngilizce eğitimi ağırlık olan liseleri tercih etmeyi düşünüyorum. Sayısaldan ilerleyip yazılım alanında uzmanlaşmak istiyorum. Üniversitede yazılım mühendisliği okumayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel