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LGS tercihleri bugün sona erecek

AA - Selma Kasap - Güncel
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LGS tercihleri bugün sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17.00'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17.00'de sona erecek.

Bakanlık tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapıyor.

Tercihler, bugün 17.00'de sona erecek ve sonuçlar, 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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