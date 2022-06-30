LGS sonuçları açıklandı (2)

TERCİH BAŞVURULARI 4-20 TEMMUZ'DA

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu-2022 yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercihleri, 4 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel