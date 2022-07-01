LGS sınavından tam puan alan öğrenciler, başarılarını düzenli çalışmaya bağlıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan 3 öğrenci, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, müdürlük binasında, veli, öğretmen ve okul idarecileriyle ağırladığı öğrenciler Ahmet Ege Günindi, Ömer Faruk Uğurlu ile Rahman Topçu'yu başarılarından dolayı tebrik etti.

Başarının disiplinli bir çalışmayla olduğunu dile getiren Bekyürek, "Bu başarılarınızın lisede de devam etmesini diliyorum. Lisede de böyle derece bekliyoruz. İnşallah 4 yıl sonra gittiğiniz, kazandığınız lisede de bir Türkiye derecesi elde edersiniz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Günindi ise sınav sonucunu gördüğünde mutlu olduğunu söyledi.

Günindi, başarının çok değil düzenli çalışmakla geldiğini, her gün 150-200 soru çözdüğünü ve bunun devamlılığı olduğunu belirtti.

Sınav sürecinde kendisine destek veren ailesi ve öğretmenlerine teşekkür eden Günindi, İstanbul'da Erkek Lisesine gitmeyi, ileride de elektrik elektronik veya yazılım mühendisi olmayı istediğini aktardı.

Aynı okulda öğrenim gören Uğurlu da başarısını düzenli ve verimli çalışmaya bağladığını kaydederek, şunları söyledi:

"Üniversiteye giriş sınavında da güzel bir puan almayı hedefliyorum. Sayısal bir bölüm okumak istiyorum. Mühendislik veya daha farklı bir alan olabilir. Öğretmenlerimiz bize denemeler yaptırdı, onlara sorular sorduk. Onların da çok büyük emekleri var. Ailem de bana maddi manevi destek oldu."

Ordu Final Okulları öğrencisi Topçu, bu başarıdaki sırrın ellerinden geldiğince soru çözmek, öğretmenlerin desteği, ailesinin de baskı yapmaması olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bekyürek, öğrencilere kitap hediye etti.